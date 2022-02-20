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Общество20 февраля 2022 12:47

Нижегородцы с именами на «Е» и «У» смогут сходить в «Лимпопо» за полцены

Для получения скидки при покупке билета необходимо предъявить паспорт
Екатерина КУРГУЗОВА
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В нижегородском зоопарке «Лимпопо» пройдет именная акция. В будние и выходные дни посетить зоопарк можно будет за полцены. Об этом сообщает пресс-служба Зоопарка «Лимпопо».

Так, воспользоваться 50-процентной скидкой смогут те посетители зоопарка, чьи имена начинаются на буквы «Е» и «У». Для этого нужно лишь предъявить документ, удостоверяющий личность - паспорт. При этом в акции принимают участие только полные имена

- Для удобства гостей зоопарка акции было решено проводить как по будням, так и по выходным дням. Добавим, что именная акция не распространяется на льготные категории посетителей, - сообщили в пресс-службе.

Так, 24, 25 и 26 февраля билет за полцены в «Лимпопо» могут купить нижегородцы с именами на букву «Е», а 27, 28 февраля и 1 марта - посетители с именами на «У».

Напомним, что посетители нижегородского зоопарка "Лимпопо", пришедшие в шубах или шапках из натурального меха 3 марта, должны будут заплатить двойную цену за билет. Всё потому что 3 марта ежегодно отмечается Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day), в связи с чем "Лимпопо" проводит акцию "Шуба из норки нужна только норке!".