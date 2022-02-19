3 572 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 19 февраля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 3 572 жителя. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 331 769. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 3 376 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 255 507 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 47 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 940.

Также известно, что 343 человек госпитализировали.

Уже свыше 1,9 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 58,7%.