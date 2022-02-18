На 52% вырос экспорт животноводческой продукции из Нижегородской области в 2021 году

По сравнению с 2020 годом экспорт животноводческой продукции из Нижегородской области вырос на 52% в 2021 году. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» стало известно в ходе пресс-конференции регионального управления Россельхознадзора 18 февраля.

- У нас есть одно предприятие, которое в прошлом году вывезло порядка 40 тонн пастеризованного молока в Таджикистан, - рассказал заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Владимир Слободянюк.

Известно, что по территории нашего регион экспортируются молоко и молочная продукция, готовая мясная продукция, масло-жировая продукция, мясо птицы, рыба и морепродукты, яйца, корма и кормовые добавки, шерсть.

Кстати, производимую в Нижегородской области продукцию постоянно проверяют специалисты референтного центра Россельхознадзора. В настоящее время они наблюдают увеличение выявляемости нарушений на платной основе, в то время как выявляемость нарушений в рамках государственных заданий снизилась.

Также специалисты объяснили, почему зачастую они не указывают наименования предприятий, у которых были найдены нарушения, например, продукция с опасными бактериями.

- Не стоит переживать и думать о том, что вы можете приобрести эту некачественную продукцию. Нарушения находили в пробах, которые поступают от предприятий, занимающихся самоконтролем, - объяснил директор Нижегородского референтного центра Россельхознадзора Виктор Сидоров. - Поступает продукция, мы выявляем нарушение, изготовителю указываем на проблему и он данную продукцию не выпускает в оборот, она не идет на прилавки, тем самым ограждая простых потребителей.

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