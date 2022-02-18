Около 200 многодетных семей Нижнего Новгорода выбрали денежный жилищный сертификат вместо земли на строительство дома

На заседании постоянной комиссии городской Думы по социальной политике, состоявшемся 17 февраля 2022 года, депутаты обсудили меры поддержки материнства и детства, действующие на территории города и региона. Информацию представил заместитель министра социальной политики Нижегородской области Сергей Клементьев.

«По данным ГУ ЗАГС Нижегородской области в Нижнем Новгороде за прошедший год родились 946 детей, что на 7,2% меньше аналогичного периода 2020 года. К сожалению, с 2016 года тенденция снижения показателей рождаемости сохраняется, как и по всей стране, прежде всего, по причине изменения половозрастной структуры населения», - рассказал о проблеме Сергей Клементьев.

Вместе с тем, как отметил докладчик, за последние 10 лет в Нижегородской области стало в два раза больше многодетных семей. В Нижнем Новгороде их около 9,5 тысяч - за год рост составил более, чем на тысячу. Такой результат Сергей Клементьев связывает с эффективной реализацией социальной политики в отношении данной категории семей.

На оказание мер поддержки многодетных ежегодно тратится около 1.5 млрд рублей: ежемесячные выплаты - на питание, проезд школьников и компенсацию половины стоимости коммунальных услуг, ежегодные - на сборы детей в школу и единовременные – на поощрение выпускников-«хорошистов». 477 многодетных семей из Нижегородской области (из них более 200 – из Нижнего Новгорода) получили жилищный сертификат номиналом 470 тыс. рублей, который выдается с 2020 года в качестве альтернативы земельному участку под строительство дома.

Поддержка также оказывается и другим категориям нижегородских семей. К примеру, более 15 тыс. семей с детьми получают ежемесячные пособия из средств материнского капитала: 832 семьи за 2021 год потратили его полностью, 115 молодым семьям выдали свидетельства на право социальной выплаты для покупки или строительства жилья, которую можно направить на первоначальный взнос по ипотеке или погашение основного долга и процентов по кредиту.

Важной составляющей социальной политики Сергей Клементьев считает проведение мероприятий и реализацию проектов, направленных на укрепление института семьи: ежегодные творческие семейные соревнования, награждение родителей за заслуги в воспитании детей и чествование супружеских пар-долгожителей в День семьи, любви и верности. Решением комиссии информация принята к сведению.

Справка

Более 1 млн человек – 30% жителей области получают 97 различных видов социальных выплат, большей частью из регионального бюджета.