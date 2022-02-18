Олег Лавричев почтил память основателя Нижнего Новгорода князя Георгия Всеволодовича. Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

17 февраля 2022 года Председатель городской Думы Олег Лавричев принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику основателю Нижнего Новгорода великому князю Юрию Всеволодовичу и его наставнику епископу Симону Суздальскому.

В церемонии приняли участие Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«Это уже традиция в Нижнем Новгороде, когда мы масштабно и широко отмечаем день памяти основателя нашего города Святого Великого Князя Георгия Всеволодовича. Прошлый год был связан с юбилеем 800-летия города и наши заботы, дела были связаны с памятью о прошлом, мы много трудились и сегодня наш взор устремлен в будущее, к нашей молодежи, к нашим детям. Поэтому очень важно хранить свои традиции, укреплять и развивать их. Поздравляю всех жителей города с днем ангела – с днем памяти основателя города!», – обратился митрополит Нижегородский и Арзамасский к нижегородцам.

После торжественного мероприятия Олег Лавричев провел личную встречу с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Председатель гордумы вручил митрополиту памятный знак «800-лет городу Нижнему Новгороду», подчеркнув его большой вклад в развитие Нижнего Новгорода и духовной жизни города.

«Владыка Георгий сделал очень много для Нижнего Новгорода и для митрополии в целом, для сохранения и возрождения духовного и исторического наследия, для создания основ православного образования в нашем городе. Нельзя переоценить этот труд», – сказал Олег Лавричев.

Справка

Празднование «Дня почитания памяти великого князя Георгия Всеволодовича» утверждено Уставом города Нижнего Новгорода в 2005 году и в последние годы стало традиционным. Для нижегородцев в деятельности князя Георгия особое значение имеет основание им Нижнего Новгорода (1221года от Рождества Христова). В древнейшей летописи – «Лаврентьевской» об этом сказано: «В лето 6729 (от сотворения Мира) …. Великий князь Гюрги, сын Всеволожь, заложи град на усть Окы и нарече имя ему Новъград». Другая летописная похвала Юрию Всеволодовичу прямо указывает: «…паче же Новъгород второй постави на Волзе усть Окы и церквы многы созда и монастырь святыя Богородица Новгороде…».

Юрий Всеволодович – первый и единственный основатель города, который был канонизирован и причислен к лику святых, как Святой и Благоверный Князь Георгий Всеволодович в 1645 году.