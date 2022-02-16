Депутаты Думы рекомендовали архитекторам предусматривать теплые переходы при проектировании пристроев к нижегородским школам

Итоги работы МБУ «Нижегородгражданпроект» за прошедший год были подведены на очередном заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре, состоявшемся 15 февраля 2022 года.

Директор учреждения Сергей Бабушкин напомнил, что созданное в конце 2019 года для выполнения работ в сфере градостроительной деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект» весной 2020 года было реорганизовано путем присоединения МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» и МП «Центроград».

«Основная статистика по работе за 2021 год такова. Специалисты учреждения подготовили документацию по планировке территорий 18 объектов, 27 концепций разработали в рамках программы по благоустройству общественных пространств. По 21 объекту был проведен авторский надзор. Также для нужд города выполнено 126 схем цветочного оформления. На 65 объектах общей площадью 182,9 га для продажи на аукционах выполнены инженерно-геодезические изыскания. По 57 земельным участкам сформированы схемы расположения 1300 объектов. Кроме того, сформировано 123 межевых плана для постановки на кадастровый учет и продажи на торгах 177 участков под многоквартирными домами и зданиями, подлежащими сносу», - доложил Сергей Бабушкин.

Говоря о планах на текущий год, директор учреждения заявил о том, что в приоритетном порядке будет решаться вопрос с капитальным ремонтом нижегородских школ. В этой связи депутат Станислав Прокопович, на примере строительства пристроя к школе №168, обозначил проблему, решением которой, по его мнению, должны заниматься архитекторы.

«Мне бы хотелось, чтобы сразу продумывали возведение теплых переходов при проектировании строительства новых корпусов к нижегородским школам», - подчеркнул депутат, обращаясь к руководителю «Нижегородгражданпроекта».

Депутат Павел Пашинин в свою очередь попросил Сергея Бабушкина подготовить и предоставить комиссии информацию о финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект» для предметного анализа и оценки работы учреждения за минувший год.