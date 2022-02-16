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Новости компаний16 февраля 2022 10:23

Комиссия Думы по соцполитике обсудит работу с молодежью и поддержку материнства и детства в Нижнем Новгороде

Заседание постоянной комиссии по социальной политике состоится 17 февраля
Источник:kp.ru
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17 февраля 2022 года в 14:00 состоится заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по социальной политике. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

В ходе заседания заместитель министра социальной политики Нижегородской области Сергей Клементьев расскажет депутатам о мерах поддержки материнства и детства в Нижнем Новгороде.

По инициативе депутата Владимира Поддымникова-Гордеева директор городского департамента по социальной политике Галина Гуренко расскажет о планах по работе с молодежью в текущем году. Кроме того, по предложению депутата Юрия Ерофеева члены комиссии обсудят вопрос о реконструкции стадиона «Старт».

В повестке заседания комиссии четыре вопроса.