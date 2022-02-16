Олег Лавричев провел рабочее совещание по вопросам развития ТОС в Нижнем Новгороде

15 февраля 2022 года Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев провел рабочее совещание по вопросам развития территориального общественного самоуправления в Нижнем Новгороде. В обсуждении приняли участие руководители структурных подразделений районных администраций города.

Одним из обсуждаемых вопросов стало возобновление личных приемов граждан на базе советов ТОС, которые традиционно проходили с участием представителей администраций районов, домоуправляющих и ресурсоснабжающих компаний и помогали оперативно решать наболевшие вопросы жителей.

Также в ходе совещания поднимался вопрос материально-технического оснащения ТОС и оказания возможной поддержки на муниципальном уровне.

Олег Лавричев поддержал предложение участников встречи о том, что депутаты городской Думы должны активнее взаимодействовать с ТОС и оказывать содействие в их практической деятельности у себя в округах.

Также по мнению Председателя городской Думы, необходимо продолжить взаимодействие с АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» в данной сфере.

«Поскольку АНО привлекает бюджетные средства на решение задач по развитию общественного самоуправления, мы могли бы этот инструмент более активно использовать для решения проблемных вопросов ТОС», – высказался Олег Лавричев.

Также среди вопросов рабочего совещания были перспективы создания новых ТОС, изменение границ существующих, проведение конференций ТОС.

В заключении разговора председатель городской Думы предложил проводить такие встречи на регулярной основе для более глубокого понимания стратегии взаимодействия с жителями города.