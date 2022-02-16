Нижегородские депутаты предложили создать рабочую группу по содержанию городских лесов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии на заседании 15 февраля 2022 года обсудили вопросы содержания городских лесов.

Как сообщил в своем докладе директор МКУ «Нижегородское городское лесничество» Владислав Кукушкин, в 2021 году на выполнение работ по содержанию городских лесов, общая площадь которых составляет 8814 га, было израсходовано 66,7 млн рублей, на текущий год предусмотрено 78,3 млн рублей. Штат сотрудников МКУ составляет 96 человек.

«Основные проводимые учреждением мероприятия направлены на предотвращение возникновения лесных и торфяных пожаров, восстановление лесов и проведение ухода на их территории», – рассказал Владислав Кукушкин.

Он также сообщил депутатам, что до конца 2022 года планируется закончить работу по образованию земельных участков, занятых городскими лесами, с последующей постановкой на государственный кадастровый учет.

Депутат Марк Фельдман на примере лесничества Зеленый город отметил, что не видел ни разу, «чтобы убирался сухостой, валежник, поросль или проводилось его компенсационное озеленение»: «Понимаю, что ваше ведомство состоит всего из ста человек. Но есть волонтеры, студенты, неравнодушные граждане. Нужна организация труда».

«Поросль в городских лесах не убирается. Мы проводим рубку аварийных деревьев, у нас есть оборудование для утилизации. Но попадаются стволы, которые мы не можем утилизировать и оставляем в лесу», – пояснил Владислав Кукушкин. Он также отметил, что организовать специальное место для складирования срубленных отходов не представляется возможным из-за их большой пожароопасности.

«Давайте сгенерируем концепцию, которая позволит нам понять, как мы очистим наши леса, спасем их. Как займемся подсадкой? Мы анализируем техники невозможности, а нужно искать варианты действия. Без этого нельзя», – подчеркнул Марк Фельдман.

Члены постоянной комиссии предложили создать рабочую группу, целью которой будет решение вопросов содержания лесничеств, расположенных на территории города.

«Нужно вместе с региональными депутатами разработать вопрос и четко прописать схему по предотвращению захламления лесов», – сказала депутат Юлия Мантурова.

Присутствующий на заседании комиссии председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов поддержал идею создания совместной рабочей группы.

Подводя итоги заседания, председатель профильной комиссии Герман Карачевский попросил главу МКУ «Нижегородское городское лесничество» подготовить для депутатов отчет о текущей финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также перечень вопросов, в решении которых может помочь городская Дума.