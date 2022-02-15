15 человек отказываются от переселения из зоны строительства развязки на Циолковского

Стало известно, что 15 человек отказываются переезжать из своих домов, попадающих в зону негативного воздействия строительства развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил и.о. главы городского департамента строительства Илья Гор в процессе заседания комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре. Заседание состоялось сегодня, 15 февраля.

Илья Гор пояснил, что дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 признаны аварийными. По его словам, дом № 1 полностью расселили ещё в 2020 году. В оставшихся есть не только жилые помещения, но и помещения, занимаемые по договору соцнайма. Всего их 35.

Для расселения администрация Сормовского района уже приобрела 12 квартир. 7 человек заключили договор соцнайма, три жильца дали согласие на переезд. Один собственник умер – сейчас идёт процедура поиска наследников. Другие 7 собственников квартир получили компенсации. Один человек согласился на изъятие недвижимости.

Илья Гор добавил, что администрация Сормова уже направила иск в суд по вопросу отказывающихся от переселения. Дело будет решаться в суде.