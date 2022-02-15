Туристический ретропоезд отправится на Моховые горы 20 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туристический поезд с ретропаровозом отправится из Нижнего Новгорода на Моховые горы 20 февраля. Поездка организована нижегородским туроператором при поддержке департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для нижегородцев и гостей города предлагается три программы на выбор: только проезд на ретропоезде до железнодорожной станции Моховые горы на Бору, проезд и трансфер непосредственно до парка и полная экскурсионная программа с питанием. В первом случае билет для взрослых обойдется в 690 рублей, во втором – 990 рублей, а в третьем – 2090 рублей. Билеты для детей всех возрастов также платные.

Поезд с ретролокомотивом прибудет на железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода в 11:00. Путешественники смогут услышать настоящий паровозный гудок и сфотографироваться со старинным локомотивом. В 11:30 поезд отправится на Моховые горы.

Пассажиры туристического поезда получат специальные ретробилеты, которые погасят раритетным компостером проводники, одетые в униформу 60-х годов. По прибытию на Моховые горы тех, кто приобрел билеты с экскурсией, ждет программа с гидом. Участникам прогулки расскажут о дружбе Максима Горького и Федора Шаляпина, которые любили здесь гулять. А еще всех ждет особое угощение – форшмак и похлебка по-шаляпински.

Возвращение в Нижний Новгород запланировано на 16:30.