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Общество15 февраля 2022 5:50

Жители Большого Козино выступили против строительства Северного обхода через поселок

Они создали петицию
Источник:kp.ru
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Жители Большого Козино под Нижним Новгородом выступили против строительства Северного обхода через их поселок. Они создали петицию, которую уже подписали почти 1300 человек. Информация размещена инициативной группой в паблике в соцсети.

Местные жители переживают, что строительство дороги приведет к ухудшению экологической обстановки: повысится уровень загрязненности воздуха, шума, будут уничтожены зеленые насаждения. Кроме того, активисты говорят, что под удар попадет расположенная здесь лыжная трасса «Морозко».

- Уничтожается: лыжня "Морозко", на которой тренируется Артем Мальцев, занявший в этом году 5 место на Олимпиаде в Пекине, наш центральный пруд, лес, 300-летняя дубрава. Строится грузовой порт и карьер. Вместо места отдыха поселки превратятся в промзону, – считает Александр Сорокин.

Отметим, что сроки строительства Северного обхода Нижнего Новгорода, а также окончательное местоположение будущей трассы пока не определены.