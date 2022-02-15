Жители Большого Козино выступили против строительства Северного обхода через поселок

Жители Большого Козино под Нижним Новгородом выступили против строительства Северного обхода через их поселок. Они создали петицию, которую уже подписали почти 1300 человек. Информация размещена инициативной группой в паблике в соцсети.

Местные жители переживают, что строительство дороги приведет к ухудшению экологической обстановки: повысится уровень загрязненности воздуха, шума, будут уничтожены зеленые насаждения. Кроме того, активисты говорят, что под удар попадет расположенная здесь лыжная трасса «Морозко».

- Уничтожается: лыжня "Морозко", на которой тренируется Артем Мальцев, занявший в этом году 5 место на Олимпиаде в Пекине, наш центральный пруд, лес, 300-летняя дубрава. Строится грузовой порт и карьер. Вместо места отдыха поселки превратятся в промзону, – считает Александр Сорокин.

Отметим, что сроки строительства Северного обхода Нижнего Новгорода, а также окончательное местоположение будущей трассы пока не определены.