Открыто 6 и отремонтировано 37 молочно-раздаточных пунктов в Нижнем Новгороде в 2021 году

На заседании постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству 14 февраля 2022 года депутаты обсудили результаты финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ «Молочная кухня».

Как сообщил директор МБУЗ «Молочная кухня» Евгений Пороховой, на сегодняшний день в Нижнем Новгороде действуют два производства, в Автозаводском и Нижегородском районах, и 47 молочно-раздаточных пунктов.

«К 85-летию нижегородской молочной кухни мы подошли с хорошими показателями. Предприятие выведено из кризиса: учреждению удалось полностью ликвидировать кредиторскую задолженность в 8,7 млн рублей. Для удобства родителей открыли 6 новых раздатков. В 37 пунктах сделали ремонт и теперь все раздатки оформлены в едином фирменном стиле. Для производств закупили новое оборудование: стеллажи, холодильники, пищеварочные котлы, фасовочные автоматы, а также фургоны для перевозки продукции на автомобилях «ГАЗель», - рассказал Евгений Пороховой.

По словам директора учреждения, объем выпускаемой продукции в целом увеличился на 9,5 тыс. порций в день. В школы города вместо йогурта началась поставка кисломолочного продукта «Биолакт», ежемесячный объем производства которого составляет 360 тыс. порций. В ближайших планах учреждения – организовать поставку в дошкольные учреждения. Бесплатное питание на молочной кухне ежемесячно получают 5 тыс. детей первого и второго годов жизни. По итогам прошлого года на вышеуказанные цели учреждением получена субсидия в размере 129,6 млн рублей.

В ходе обсуждения отчета, отвечая на вопрос депутата Жанны Скворцовой о внедрении маркировки продукции, Евгений Пороховой сообщил, что до конца марта она появится на пакетированном молоке, для остальных видов продукции маркировка не требуется. Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев сообщил, что планирует лично проверить, как отремонтированы и оснащены молочно-раздаточные пункты. Руководителю учреждения депутаты рекомендовали уделить больше внимания вопросам создания безбарьерной среды и обеспечения сохранности имущества и безопасности граждан – организовать видеонаблюдение и сделать пандусы на всех объектах.

«Предприятие активно взаимодействует с населением, и в целом граждане воспринимают изменения позитивно. Решением комиссии доклад принят к сведению, однако, нам не хватило информации. Аналитика по обороту, прибыли и издержкам предприятия, а также подробные планы дальнейшего экономического развития по просьбе депутатов будут предоставлены дополнительно», - подчеркнул председатель постоянной комиссии Денис Миронов.