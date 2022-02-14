Пострадавшим от COVID – 19 нижегородским предпринимателям помогли с выплатой зарплат и оплатой коммунальных услуг

На заседании постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству 14 февраля 2022 года депутаты рассмотрели вопрос финансовой поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19).

С начала действия соответствующего Указа губернатора Нижегородской области от 2020 года ее получили более 1600 субъектов предпринимательской деятельности. В 2021 году размер бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг, труда работников и поддержку самозанятых граждан составил около 670 млн рублей, что вдвое превышает показатель 2020 года. Об этом рассказал в своем докладе директор городского департамента развития предпринимательства Александр Симагин.

«В каждом районе Нижнего Новгорода работают специальные комиссии по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от коронавируса. На основании их решений в прошлом году мы произвели 1 876 выплат на сумму более 660 млн рублей, - подчеркнул директор департамента, отметив, что по состоянию на конец прошлого года, по всем одобренным заявкам в полном объеме оформлены соглашения и осуществлены выплаты.

Решением комиссии доклад Александра Симагина депутаты приняли к сведению, рекомендовав подготовить более детальную статистику по размерам субсидий с обоснованием их увеличения, отказам в получении субсидий с указанием причин их возврата, а также другие данные, позволяющие проанализировать ситуацию и принять меры, в случае выявления проблем в вопросах оказания финансовой поддержки представителям нижегородского предпринимательского сообщества.