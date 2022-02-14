31-летнего Александра Ширенина ищут в Нижегородской области с декабря 2021 года Фото: СОЦСЕТИ

31-летнего Александра Ширенина ищут в Нижегородской области с декабря прошлого года. До сих пор о нём нет никаких вестей. Деталями на этот счёт поделились представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" на своей официальной странице ВКонтакте. Нижегородцев они просят о содействии в поисках.

Известно, что Александр Ширенин пропал 3 декабря 2021 года – перестал выходить на связь с родственниками.

Приметы Александра: рост 176, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.

Других сведений о нём у "Волонтёра НН" нет.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-908-727-90-28 Людмила (Пума), – просят поисковики.