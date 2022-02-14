Медики рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП в Ардатовском районе

В аварии погибли три человека. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Восьмилетний мальчик, который пострадал в страшной аварии под Ардатовом 12 февраля, стабилизирован. Сейчас он находится в детской областной больнице в Нижнем Новгороде, врачи диагностировали у него переломы. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

- Пострадавший ребенок примерно через 40 минут был доставлен в больницу Арзамаса, через 1 ч 30 мин доставлен в детскую областную больницу в Нижнем Новгороде. Проведены все необходимые мероприятия по стабилизации его состояния. На момент 10:00 14 февраля находится в сознании, стабилизирован, - рассказали «КП» в минздраве.

Мальчик еще не знает, что в этом ДТП погибли его мама, папа и двухгодовалый братик. Страшная авария произошла около 17:00 12 февраля в районе села Стёксово Ардатовского района – там водитель фуры выбрал неверную скорость, на повороте его занесло, и большегруз вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шкода». В результате столкновения погибли 34-летний водитель иномарки, его 33-летняя жена и их двухгодовалый сын.

Что касается водителя фуры, то он был доставлен в больницу Арзамаса, где его обследовали медики, после чего направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.