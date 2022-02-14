Курс подготовки к ЕГЭ по обществознанию появился на цифровой образовательной платформе «Лицей»

Доктор социологических наук, профессор МГУ Марина Рыбакова.

На цифровой образовательной платформе «Лицей» от «Ростелекома» появился курс подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Его подготовила доктор социологических наук, профессор МГУ Марина Рыбакова.

На платформе «Лицей» старшеклассники могут повторить пройденный материал, закрепить знания и в увлекательной форме подготовиться к предстоящим экзаменам. Платформа предлагает короткие содержательные видеоуроки, информативные конспекты и удобные тренажеры для самопроверки.

Теперь школьники могут получать знания от самых опытных педагогов сильнейших школ и вузов России – такую возможность предоставляет цифровая образовательная платформа «Лицей».

- Теперь на образовательной онлайн-платформе можно не выходя из дома послушать лекцию преподавателя МГУ и доктора наук, подготовиться по этим материалам к ОГЭ, ЕГЭ или к школьной олимпиаде. Хороший преподаватель — это не просто учитель с опытом и званиями, а педагог, который умеет говорить просто о сложном и способен по-настоящему увлечь детей даже через монитор. На нашей платформе мы собираем именно таких уникальных специалистов, — говорит директор продуктового офиса «Перспективные цифровые продукты» «Ростелекома» Кирилл Брылёв.

Образовательная платформа «Лицей» содержит материалы по всем предметам школьной программы, а также предлагает дополнительные развивающие курсы для учеников 1–11 классов. Все они доступны как в отдельной подписке, так и в пакетах услуг «Ростелекома».