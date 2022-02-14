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Общество14 февраля 2022 10:34

5,5 млн рублей сэкономила Нижегородская область на торгах в январе 2022 года

Проведены 18 конкурсных процедур
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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5,5 миллиона рублей сэкономило нижегородское областное правительство на торгах, прошедших в январе 2022 года. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 18 процедур торгов на сумму 479 миллионов рублей в прошлом месяце. В частности, сэкономить средства удалось на работах по содержанию автомобильных дорог (3,2 миллиона рублей), на поставке медицинского оборудования для больниц региона (1,7 миллиона рублей) и на поставке интерактивных обучающих средств для общеобразовательных школ (0,6 миллиона рублей).

На каждый лот подавалось в среднем 3,2 заявки от участников.