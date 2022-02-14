200-метровая "валентинка" украсит нижегородскую телебашню 14 февраля

Огромная видеооткрытка-"валентинка", высотой почти 200 метров, украсит нижегородскую телебашню сегодня, 14 февраля, в честь Дня всех влюблённых. На гранях телебашни заиграют залпы светового салюта, множество сердечек и поздравление с праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра.

Напомним, что подсветка телебашни всегда сопровождает региональные и федеральные праздники, знаковые даты, социальные акции и различные крупные мероприятия в Нижнем Новгороде. А в мобильном приложении "Башня света" любой нижегородец может заказать иллюминацию на высотной доминанте города в честь своего личного повода.

Современная система подсветки позволяет воспроизводить различные видеосценарии на телебашне. Система состоит из более чем 4,5 тысячи светодиодных пикселей, которые образуют световое панно. Кроме того, эффект маяка обеспечивают прожекторы заливного света и линейные светильники на одном из верхних ярусов.