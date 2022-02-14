Нижегородский конкурс «Горьковская игрушка» высоко оценили за рубежом

Мэр корейского города Сувон Йом Тэ-Йонг поблагодарил нижегородских депутатов за конкурс «Горьковская игрушка». Елочные игрушки – победители конкурса были направлены городам-побратимам Нижнего Новгорода. От мэра Сувона поступило ответное письмо в адрес заместителя председателя городской Думы Нижнего Новгорода, руководителя депутатского объединения «Единой России» Евгения Костина.

«Нам приятно, что наш конкурс нашел такой отклик у зарубежных коллег. Благодаря творчеству нижегородских детей, мы смогли еще раз заявить о нашем городе, особенно в столь значимый для Нижнего Новгорода год. Это доказывает, что наша добрая акция должна стать ежегодной, чтобы как можно больше детей смогли заявить о своих талантах», - сказал Евгений Костин.

В своем письме господин Йонг сожалеет о том, что «ситуация с COVID-19, затянувшаяся более чем на два года, препятствует полноценному взаимодействию между городами». Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество после окончания пандемии и желает городской Думе Нижнего Новгорода успехов в работе.

Напомним, в творческом конкурсе «Горьковская игрушка», организованном по инициативе депутатского объединения партии «Единая Россия», приняли участие более 1500 юных нижегородцев. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 27 декабря 2021 года. Дипломы и подарки вручили авторам лучших новогодних елочных игрушек в трех возрастных категориях: 3–6 лет, 7–11 лет и 12–15 лет. Отдельная номинация была посвящена теме «Герои сказок А.С. Пушкина».