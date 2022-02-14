Видеосервис Wink представил коллекцию фильмов о любви к 14 февраля.

Видеосервис Wink собрал коллекцию романтических фильмов ко Дню всех влюблённых. Чтобы порадовать свою вторую половинку, необязательно идти в кинотеатр, достаточно лишь выбрать подходящую киноленту, которая поможет создать правильную атмосферу и настроение. Для удобства пользователей Wink разработал специальное киноменю, в котором фильмы о любви собраны в несколько тематических кластеров.

Если отношения с вашей второй половинкой только-только зарождаются, то лучшим выбором для совместного просмотра станут фильмы из раздела «Нежное чувство», в котором собраны киноистории о первой любви. Если всё точно навсегда, то пора переходить к рубрике «До слёз», в которой собраны самые трогательные картины мирового кинематографа про любовь. Для страстных натур Wink предлагает раздел «Страсти кипят» с самыми откровенными и чувственными фильмами. Поклонники отечественного кинематографа могут смело выбирать коллекцию «Любить по-русски».

Если вы в растерянности и не знаете, что выбрать для совместного просмотра со своей второй половиной, воспользуйтесь рекомендациями зрителей. В топ-5 романтических драм и комедий от зрителей Wink по итогам 2021 года вошли третья часть кинодрамы «После. Глава 3» (18+), российская романтическая комедия «Рашн юг»(12+), приключенческая комедия «Сердце и как им пользоваться»(16+), еще одна отечественная комедия «Будь моим Кириллом» (16+) и хулиганская французская комедия «Тиндер-80» (16+).

В Wink можно найти фильмы про любовь в самых разных временных, исторических, географических и культурных измерениях. Например, фэнтези-мелодрама «Век Адалин» (16+) – главная героиня, пережив остановку сердца, перестала стареть, и каждое десятилетие она пытается завести новые романтические отношения. События во французской драме «Куриоса» (18+) разворачиваются в среде парижского высшего общества 19 века, в центре повествования – любовный треугольник. Еще одной заслуживающей внимание комедией можно назвать российское кино «Жили-были» (12+), главные роли в которой исполнили Федор Добронравов, Роман Мадянов и Ирина Розанова.

Для своих новых клиентов Wink предлагает оформить подписку «Трансформер», которая превратит платформу в персонифицированный видеосервис и позволит бесплатно пользоваться видеотекой в течение 60 дней. Пользователям будет доступно более 300 каналов и свыше 50 тысяч фильмов и сериалов.