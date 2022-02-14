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Общество14 февраля 2022 7:58

Нижний Новгород не войдёт в состав "Золотого кольца России"

Но может стать столицей макрорегиона "Большая Волга"
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Нижний Новгород не войдёт в состав знаменитого "Золотого кольца России". Этот вопрос решился на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике в рамках Дней Нижегородской области в СФ в декабре 2021 года, о чём "КП – Нижний Новгород" рассказали в департаменте туризма и народных художественных промыслов региона.

По словам замглавы Ростуризма Елены Лысенковой, Нижний Новгород может стать столицей макрорегиона "Большая Волга".

– Работаем над тем, чтобы Нижний стал центром туристического кластера "Большая Волга", – заявил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. – Кластер будет развиваться на основе речных круизных маршрутов, что поспособствует, в том числе, и развитию городов на Волге.

В нижегородском областном правительстве обратили внимание на тот факт, что регион является ведущим в сфере круизного туризма.