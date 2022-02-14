Свет отключат в девяти домах Нижнего Новгорода 14 февраля

Электроэнергию отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода в понедельник, 14 февраля. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Канавинском районе электроснабжение будет прекращено в домах №5 и 7 по бульвару Мира. Света не будет с 9:00 до 13:00.

В Сормовском районе свет отключат на улице Гаугеля в домах № 1,2,3,4,5,6,7. Жильцам придется сидеть без электричества с 12 до 17 часов.

Все отключения носят плановый характер и связаны с необходимостью проведения работ на объектах ЖКХ.