Мелик-Гусейнов выступил против карантина во всех школах Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов выступил против введения тотального карантина в школах Нижнего Новгорода. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Волга».

Ранее заместитель главы регионального Роспотребнадзора Наталья Садыкова заявила, что ведомство рекомендует ввести карантин в школах крупных муниципалитетов Нижегородской области, таких как Нижний Новгород, Арзамас, Кстово и другие. Однако Давид Мелик Гусейнов выразил опасение, что данная мера будет иметь обратный эффект.

- По-моему, закрывать все школы на карантин – это неправильно. Это сработает больше во вред. Потому что школьник, оставшись дома, вряд ли буде долго сидеть в четырех стенах, а пойдет гулять. В том числе в торговые центры. И так мы не прервем цепочки распространения вируса, не сдержим эпидемию, - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Сейчас в Нижегородской области школы и группы в детских садах закрывают на карантин точечно – в том случае, если число заболевших ОРВИ или ковидом превышает 20%. Эти меры привели к тому, что, по данным прошлой недели, заболеваемость детей в Нижегородской области снизилась на 20%.

Ранее сообщалось о том, что критерии закрытия на карантин детских садов и школ изменились с 6 февраля.