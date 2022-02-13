Расписание электричек Нижний Новгород – Правдинск изменится с 21 февраля

Расписание пригородного поезда «Нижний Новгород – Правдинск», следующего в заволжском направлении, изменится с 21 февраля. Причиной станет введение в эксплуатацию новой остановки Светлоярская. Об этом сообщила пресс-служба ВВППК.

Так, поезд № 6252 будет отправляться в 15:43 и прибывать на конечную станцию в 16:44 в Правдинск. Стоит отметить, что на станции Светлоярская остановка будет происходить в 16:04-16:05.

Подробнее с расписанием по данному маршруту можно будет ознакомиться на сайте компании.

Напомним, что 28 декабря, открыли первый маршрут поезда без пересадок из Йошкар-Олы в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Отмечается, что все вагоны оборудованы системами кондиционирования и экологически чистыми туалетными комплексами, а пассажиры купейного вагона могут перевозить домашних животных.

Сейчас поезд Йошкар-Ола – Санкт-Петербург курсирует через день, делая по пути остановки на станциях: Арзамас, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль, Рыбинск, Бологое и других. Стоимость проезда в плацкарте составляет от 3661 рубля, в купе – от 4478 рублей.