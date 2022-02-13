Нижегородский врач уточнил данные о заболеваемости черным грибком. Об этом сообщил заведующий ЛОР-отделением городской больницы №35 Нижнего Новгорода Григорий Белозеров в своем Instagram.

- Речь идет не о массовой выявляемости «черного грибка». Таких пациентов я периодически наблюдаю уже год, - написал Григорий Белозеров.

По словам заведующего ЛОР-отделением городской больницы №35 Нижнего Новгорода, существует четкая группа риска. Так, больше подвержены заболеваемости черным грибком те пациенты, которые страдают от сахарного диабета, имеют ослабленный иммунитет, лечатся в стационаре или переболели коронавирусом. Если перечисленные факторы сочетаются, то возможно появление данного заболевания, однако, далеко не во всех случаях.

Напомним, что чёрный грибок (мукормикоз) обнаружили у пятерых пациентов 35-й больницы Нижнего Новгорода. Он поражает слизистую носа и разрушает внутриносовые структуры. Отмечено, что в группу риска попадают пожилые люди, а также больные сахарным диабетом или переболевшие ковидом.

– Это заболевание ещё изучается, но мы умеем его диагностировать совместно с лабораториями микологическими, они дают нам чёткое подтверждение, что именно это тот гриб, на который нужно направить лечение, именно он причина разрушения слизистой оболочки, – подчеркнул заведующий отоларингологическим отделением ГБУЗ НО "Городская больница №35 Советского района города Нижнего Новгорода" Григорий Белозёров.