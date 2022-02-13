14 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области на 13 февраля

По данным на 13 февраля 2022 года, в Нижегородской области 14 человек умерли от коронавируса за сутки. Общее количество смертей в регионе достигло 10 780. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, всего за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 4 583 случая заражения коронавирусной инфекцией. Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 1 177 человек.

Напомним, что коллективный иммунитет Нижегородской области составляет 61,5%, согласно последним данным от 12 февраля. В регионе привились уже свыше 1,8 миллиона человек, полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли также более 1,8 миллиона.