Три транспортные развязки появятся в Нижегородской области в ходе строительства трассы М-12. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор».

Так, уже сейчас началось строительство развязок в Нижегородской области - на пересечении с региональной дорогой у поселка Мухтолово, а также устанавливают стойки опор на месте будущей развязки с Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов» возле Арзамаса.

Третья развязка появится на пересечении с автодорогой «Работки – Порецкое» рядом с Сергачом.

- В настоящий момент организуется временная объездная дорога, идет монтаж одного из металлических пролетных строений, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что строительство трассы М-12 началось в январе 2022 года - в Нижегородской и Владимирской областях, а также в республике Чувашия. Работы на 4 и 6 этапах трассы М-12 начались еще 1 и 2 января 2022 года.

Как рассказали в компании, в период новогодних праздников на стройке было задействовано около 5,7 тысяч человек и свыше двух тысяч единиц техники. С началом рабочих дней число работников выросло до 12,5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что мост между Нижегородской областью и Чувашией планируется возвести в ходе строительства трассы М-12. Длина моста через Суру составит 926 метров, а ширина – 25 метров. По нему можно будет проезжать по двум полосам в каждую сторону.