Ещё у 4 583 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 13 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 305 360 человек. За последние сутки было выявлено 4 583 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 1 177 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 241 326 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 780, а за последние сутки четырнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (12 496 человек), Санкт-Петербург (20 136 человек) и Московская область (7 349 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.