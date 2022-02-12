Чёрный грибок нашли в носоглотке у пятерых пациентов 35-й городской больницы

Чёрный грибок (мукормикоз) обнаружили у пятерых пациентов 35-й больницы Нижнего Новгорода. Он поражает слизистую носа и разрушает внутриносовые структуры. Отмечено, что в группу риска попадают пожилые люди, а также больные сахарным диабетом или переболевшие ковидом. Об этом сообщили в ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой на слова заведующего отоларингологическим отделением ГБУЗ НО "Городская больница №35 Советского района города Нижнего Новгорода" Григория Белозёрова.

Он уверяет, что до коронавируса таких пациентов не было – они появились именно в ковидное время.

– Это заболевание ещё изучается, но мы умеем его диагностировать совместно с лабораториями микологическими, они дают нам чёткое подтверждение, что именно это тот гриб, на который нужно направить лечение, именно он причина разрушения слизистой оболочки, – подчеркнул Григорий Белозёров.

По его словам, таких пациентов сначала готовят к операции противогрибковыми препаратами, а затем оперируют и продолжают противогрибковое лечение.