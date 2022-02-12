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Общество12 февраля 2022 14:34

Флэшмоб "Дарим сердца" пройдёт в Ленинском районе 13 февраля

Добровольцы построят фигуру в форме сердца
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Флэшмоб "Дарим сердца" по случаю наступающего Дня влюблённых пройдёт в Ленинском районе Нижнего Новгорода завтра, 13 февраля. Его проведут волонтёры, о чём сообщили в администрации района.

Около 70 добровольцев и активных жителей Ленинского района построят фигуру в форме сердца в парке Станкозавода в 14:00. Парк находится по адресу: улица Арктическая, 7.

– У каждого участника будут шары в виде сердца, что позволит сделать фигуру более объёмной. Таким образом, молодые люди поздравят всех с праздником День святого Валентина, – пояснили в Ленинской администрации. – Приглашаем всех желающих со своими близкими, знакомыми и вторыми половинками присоединиться к сердечному флэшмобу в этот романтичный праздник и зарядиться хорошим настроением.

Также известно, что фигуру будут снимать с высоты.