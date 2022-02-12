Нижегородское НПП "Полёт" начнёт выпускать бактерицидные перчатки

Нижегородское НПП "Полёт" в скором времени начнёт выпускать бактерицидные перчатки из нетканого материала спанбонда. К сведению, предприятие входит в холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех". Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Объём выручки от производства перчаток может составить семь миллионов рублей уже в этом году, а к 2023 году он может возрасти до десять миллионов. Основной поставщик индивидуальных средств защиты для "РЖД", "Аэрофлота" и "Макдоналдса" – ООО МК "АСЕПТИКА" – уже подписало соглашение с НПП "Полёт". Сейчас на предприятии продвигаются пуско-наладочные работы.

Отмечено, что материал спанбонд обеспечит комфортное ношение в течение длительного срока. Перчатки будут обрабатывать специальным бактерицидным составом для повышения антибактериальных качеств, что предотвратит распространение вирусов, в числе которых и ковид.