Нижегородцы снова получают липовые квитанции за газовое обслуживание Фото: СОЦСЕТИ

Жители всех районов Нижнего Новгорода уже не впервые получают поддельные квитанции за газовое обслуживание. По словам столкнувшихся с ними, платёжки приходят от некого ООО "ГОРГАЗ-СЕТИ". Фотографией такой квитанции нижегородцы поделились в соцсетях.

– За газ исправно оплачиваем квитанции. И вдруг сегодня в почтовый ящик бросили квитанцию от некой ООО "ГОРГАЗ-СЕТИ", где мы, якобы, должны заплатить аж 1480 рублей за "техническое обслуживание газового оборудования", – пишет автор поста.

Затем он поясняет, что с этой фирмой его семья никогда не сталкивалась и тем более не получала никакого обслуживания.

– Естественно, оплачивать ничего не собираемся. На этой странной платёжке нет даже телефонов! Будьте внимательны! – заключил нижегородец.

Он также спросил, приходят ли такие платёжки ещё кому-то. Множество пользователей ответили ему в комментариях, что получали такие же квитанции.

Вывод один: читать подобные квитанции стоит внимательно и до конца. Конкретно в этой сказано:

– Перед оплатой квитанции убедитесь, что у Вас не заключён договор на техническое обслуживание газового оборудования, если договор со специализированной организацией заключён и Вас удовлетворяет качество и порядок выполнения услуг (работ), то оплачивать квитанцию не нужно.