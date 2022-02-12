Нижегородца задержали за публикацию фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Жителя Нижнего Новгорода, опубликовавшего фотографию нациста на сайте "Бессмертного полка", задержали вчера, 11 февраля. К нему домой нагрянули силовики. Об этом стало известно благодаря каналу "Опер пишет", где в том числе поделились видеозаписью момента задержания.

Итак, по информации канала, задержанный выложил фото офицера нацистской Германии на сайт "Бессмертного полка" в 2020 году. Следствие возбудило уголовное дело против него по статье о реабилитации нацизма.

Кроме того, сообщается, что двух других мужчин задержали в Нижнем Новгороде по той же статье за аналогичные деяния. Один из них когда-то делился своими нацистскими взглядами в фильме Рен-ТВ.

Всем им теперь грозит до трёх лет тюрьмы.