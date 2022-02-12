4 331 нижегородец заразился коронавирусом за сутки

По последним данным на 12 февраля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 4 331 житель. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 300 777. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 1 795 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 240 149 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 26 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 766.

Также известно, что 495 человек госпитализировали.

Уже свыше 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 61,5%.