Главный дом усадьбы Гусевых отреставрируют в 2022 году

Главный дом усадьбы Гусевых (улица Славянская, 4А) в Нижнем Новгороде отреставрируют в 2022 году. Подготовка к работам уже началась, о чём сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

В ходе реставрации подрядчик должен будет удалить фундамент, устроить гидроизоляцию, отреставрировать кирпичную кладку стен подвала. В том числе, конечно же, обновить фасад и декоративные элементы, кровлю, окна, а также выполнить некоторые другие работы.

– Главный дом усадьбы Гусевых – интереснейший образец деревянной городской застройки в стиле модерн. Его реставрация стала возможной благодаря новому механизму привлечения инвесторов с последующим выделением компенсационных земельных участков, – подчеркнул руководитель УГООКН Нижегородской области Григорий Меламед. – Этот механизм уже показал свою эффективность в решении проблемы "обманутых дольщиков".

Осенью 2022 года реставрация должна завершиться.