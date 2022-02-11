20,5 млн рублей потребуется на благоустройство сквера на месте кладбища на Родионова

20,5 миллиона рублей направят на благоустройство сквера на месте бывшего кладбища на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Эти деньги выделят из городского, регионального и федерального бюджетов, о чём сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на данные госзакупок.

Контракт предполагает обустройство дорожек, установку урн, лавочек и прочих малых архитектурных форм, ремонт ограждений, а также вырубку части зелени. Вместо этого на других участках разобьют цветники.

Работы должны быть окончены до 15 июля 2022 года.

Стоит напомнить, что ранее на территории бывшего Печёрского храма предлагали возвести храм в честь апостола Тимофея и великомученицы Татианы. Он должен был вмещать до 250 человек. Но более 80% проголосовавших в ходе общественных обсуждений оказались против.

Затем появилась идея построить на месте старого кладбища часовню в память о похороненных нижегородцах, но и это предложение не встретило одобрения.

Тогда местные жители заявили, что хотели бы видеть на улице Родионова тихий сквер с дорожками и лавочками.