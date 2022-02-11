"Карета влюблённых" будет ждать нижегородцев в парках "Светлоярский" и "Дубки" 14 февраля

Нижегородские пары могут прокатиться на "карете влюблённых" в парках "Светлоярский" и "Дубки" 14 февраля. Более того, прокат будет бесплатным, как и возможность сделать красивые фото. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода".

По данным дирекции, кареты будут ждать влюблённых с 17:00 до 20:00 у главного входа в парк "Светлоярский" и на центральной площади парка "Дубки". Во втором парке будет работать также и профессиональный фотограф.

– Влюблённые пары могут абсолютно бесплатно устроить себе романтическое свидание на лошадях в сказочном дубовом лесу или в берёзовой роще, – отметили в дирекции. – Эту праздничную акцию мы проводим впервые в нашем городе. Стилизованными под старину белоснежными каретами, запряжёнными резвыми конями, будут управлять кучеры, облачённые в казачьи костюмы. Каждая желающая пара сможет совершить один прогулочный круг, который займёт 10-15 минут.