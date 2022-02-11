Директор турфирмы в Павлово обманула клиентов на 1,5 млн рублей

В городе Павлово в мошенничестве подозревают 43-летную руководительницу туристической фирмы. С ноября 2021 года по январь 2022 года женщина обманула клиентов на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

С заявлением об обмане в дежурную часть полиции обратился один из местных жителей. Мужчина сообщил, что приобрел путевки в Турцию для всей семьи, но за день до вылета тур был отменён. Директор турфирмы пообещала вернуть деньги, но в назначенный срок они так и не пришли.

Вскоре с заявлениями в полицию пришли ещё 17 пострадавших клиентов, все они говорили о том, что руководительница турфирмы не выполнила своих обязательств по организации отдыха и тратила их деньги на свои нужды.

- Общий ущерб, причиненный клиентам турфирмы, составил около 1 500 000 рублей, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело. Директору турфирмы грозит до 5 лет лишения свободы.

Ведётся расследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!