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Общество11 февраля 2022 13:09

Новая система оплаты труда учителей начнёт действовать в Нижегородской области с 1 сентября 2022 года

Регион стал участником пилотного проекта
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Новая система оплаты труда педагогов начнёт тестироваться в Нижегородской области с 1 сентября 2022 года, о чём "КП – Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования, науки и молодёжной политики региона.

По словам представителей ведомства, Нижегородская область стала одним из участников пилотного проекта по апробации требований к системе оплаты труда педагогов, трудящихся в государственных и муниципальных учреждениях образования.

Целью проекта авторы назвали утверждение единых требований к оплате труда учителей, общего подхода в определении размера зарплаты. Проект должен помочь устранить необоснованную разницу ставок зарплаты в школах и других образовательных учреждениях.

От Нижегородской области в пилотном проекте участвуют 48 организаций: 24 учреждения дошкольного образования, 16 общеобразовательных школ, два учреждения средне-профессионального образования и шесть организаций дополнительного образования.

На сегодняшний день Минпросвещения России анализирует действующую систему оплаты труда педагогов. По итогам этого анализа будет разработана новая методика формирования зарплаты учителей.