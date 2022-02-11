Нижегородский водоканал начал принимать показания счетчиков воды дистанционно

Системой удаленной передачи данных с ранее установленных приборов учета о водопотреблении оборудованы более 1,5 тысяч многоквартирных домов, крупных промышленных предприятий и объектов организаций теплоснабжения, обслуживаемых Нижегородским водоканалом. ПАО «МегаФон» выступила подрядчиком по внедрению системы на базе IoT-технологий, что позволило автоматизировать сбор и обработку информации, сократив тем самым время и затраты на это, а также гарантировать ее правильность и своевременную передачу.

- На данный момент актуализируются условия договоров с абонентами, в том числе управляющими компаниями, об использовании показаний водомеров, переданных дистанционно, для коммерческих расчетов, - отметил директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов. – Таким образом, мы сможем проводить максимально быстрые и точные расчеты без поправки на человеческий фактор.

Оборудование для дистанционной передачи данных обеспечит их получение водоканалом в течение 5 лет. В перспективе данный проект охватит также водопроводные и канализационные станции, на которых уже работает автоматизированная система управления технологическими процессами.

Кроме данных о водопотреблении, автоматическая передача показаний о среднесуточных расходах воды помогает аналитике. Например, имея информацию о нагрузке на конкретных участках водоснабжения, водоканал, в случае серьезного увеличения расхода, может в оперативном порядке выявлять скрытые утечки на внутренних сетях, а это позволяет уменьшить затраты на их обслуживание.

АО «Нижегородский водоканал» для своих абонентов осуществляет бесплатное подключение существующих приборов учета, имеющих импульсный выход, к системе удаленного сбора и передачи данных.