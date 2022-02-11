АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на магистральных трубопроводах Нижегородской области и других регионов Центральной России. ФОТО: АО "Транснефть-Верхняя Волга"

Произведена реконструкция и подключение участка западного полукольца Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы (КМНПП). Участок длинной 354 м. был проложен в новом створе с целью удаления его трассы от объекта городской инфраструктуры. Проведенные мероприятия подтверждают соблюдение нормативных расстояний от трубопровода до зданий и сооружений в границах населённых пунктов.

Завершено подключение двух временных камер пуска-приема средств очистки и диагностики (СОД) на 22 км отвода Новомосковск КМНПП. Камеры приема СОД производства Великолукского завода «Транснефтемаш» служат для проведения своевременной диагностики и оценки состояния трубопроводов, а также приема очистных устройств и герметизаторов после завершения плановых ремонтных работ на линейной части нефте- и нефтепродуктопроводов.

Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность трубопроводов и механо-технологического оборудования объектов.

Кроме того, специалисты завершили ремонт запорной арматуры на головной перекачивающей станции «Шилово-3», линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево», а также на 156 км западного полукольца КМНПП.

Вырезана дефектная секция на 29 км МН Горький – Новки, Второво – Ярославль. Отключен железобетонный резервуар на нефтеперекачивающей станции «Рязань», предназначенный для аварийного сброса нефти, с целью дальнейшего демонтажа по программе ликвидации. Взамен демонтированного резервуара будет построен новый резервуар вертикальный стальной с емкостью, достаточной для принятия сбросных партий нефти.

На нефтеперекачивающих станциях «Степаньково» и «Залесье» для последующей модернизации отключены два магистральных насосных агрегата (МНА). Новые типоразмеры МНА, позволяющие повысить энергоэффективность насосного оборудования, будут подключены в мае.

В работах были задействованы 124 человек, использовалось 24 единицы техники. Плановые мероприятия проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель – обеспечение бесперебойного функционирования производственных объектов.

На время проведения плановых работ транспорт нефти и нефтепродуктов приостанавливался. В настоящее время транспортировка возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.