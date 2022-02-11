685 млн рублей выделят на лекарства для льготников и COVID-больных в Нижегородской области

Свыше 685 миллионов рублей выделят на закупку лекарств для льготников и больных коронавирусом в Нижегородской области. Соответствующие поправки в проект бюджета региона на 2022 год внёс губернатор региона Глеб Никитин. Проект поправок направлен на рассмотрение в Законодательное собрание региона (ЗСНО). Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

— Своевременное получение лекарств очень важно для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем, — сказал глава региона. — В период новой волны коронавируса большинство людей лечится амбулаторно. Дополнительные средства для закупки лекарств позволят более полно обеспечить потребности наших граждан и оперативно решать задачи борьбы с COVID-19.

Дополнительные 125,8 миллиона рублей направят на закупку препаратов для лечения больных коронавирусом, а вдобавок к 2,3 миллиарда, заложенным в бюджете, губернатор намерен выделить ещё 560 миллионов рублей на препараты для льготников и болеющих орфанными заболеваниями.

Внесённые поправки в бюджет 2022 года рассмотрят депутаты ЗСНО 24 февраля.