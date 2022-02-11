18-летнего Егора Кошечкина ищут в Нижнем Новгороде с 9 февраля Фото: СОЦСЕТИ

18-летнего Егора Кошечкина ищут в Нижнем Новгороде уже третьи сутки. Он пропал в среду, 9 февраля, около полудня. Об этом сообщают представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН". Нижегородцев они просят о содействии в поисках юноши.

Известно, что около 12:00 9 февраля Егор ушёл из дома по улице Каширской, 70 в Нижнем Новгороде и не вернулся. С того момента о местонахождении молодого человека ничего не известно.

Приметы Егора: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.

Был одет в: чёрную куртку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-904-059-73-91 Надежда (Дежа), – просят поисковики.