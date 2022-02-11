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Происшествия11 февраля 2022 6:41

Следователи разыскивают 7-летнего Владимира Рыбалко, пропавшего в Иркутской области

Ребенок ушел из дома еще 12 сентября и до сих пор не вернулся
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Следователи разыскивают мальчика, пропавшего в Иркутской области.

Следователи разыскивают мальчика, пропавшего в Иркутской области.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи разыскивают 7-летнего Владимира Рыбалко, пропавшего в сентябре 2021 года в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- Сейчас по факту безвестного исчезновения маленького ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», - говорится в сообщении ведомства. – По версии следствия, проживающий в поселке Уховский Куйтунского района ребенок ушел из дома в школу 12 сентября и до сих пор не вернулся. Сейчас о его местонахождении ничего не известно.

В настоящее время в Куйтунском районе создан оперативный штаб по поиску ребенка. Обследовано более 100 заброшенных домов, ферм, чердаков. Проведены поиски в лесном массиве и на озерах. Также было опрошено около 1,5 тысяч человек.

По одной из версий, ребенок мог отправиться к родному отцу в поселке Куйтун, находившийся в 30 километрах от поселка Уховский. Сейчас ребенка ищут в разных регионах страны, в том числе и в Нижегородской области.