Полиция проводит проверку после инцидента с подменой тела покойного в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Новгороде полиция проводит проверку после инцидента с подменой тела покойного. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- С заявлением в полицию обратились родственники усопшего. Сейчас по данному факту проводятся проверочные мероприятия, решение по заявлению будет принято в установленный законом срок. По окончании проверки будет понятно, как квалифицировать случившееся, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, недавно в Нижнем Новгороде произошла вопиющая история. Ритуальная служба перепутала тела усопших и выдала родственникам не того покойного. Подмену заметили лишь после отпевания: когда случайно соскользнула крышка гроба, участники траурной церемонии заметили, что в гробу лежит не их родственник.

К слову, руководство ритуальной службы не стало отпираться: компания признала свою вину и полностью возместила клиентам затраты на похороны в размере 75 тысяч рублей, а также выплатила 10 тысяч за моральный ущерб. Однако родственники всё-таки обратились с заявлением в полицию.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.