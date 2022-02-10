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Общество10 февраля 2022 18:10

30 нижегородских студентов будут получать 10-тысячную стипендию ежемесячно

Сейчас принимаются заявки кандидатов
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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30 активных студентов Нижнего Новгорода могут претендовать на получение ежемесячной именной стипендии главы города в размере 10 тысяч рублей. В настоящее время идёт приём заявок от желающих. Об этом сообщили в городском департаменте по социальной политике.

В ведомстве отметили, что указанную стипендию могут получить студенты, обучающиеся по очной форме обучения в государственных образовательных организациях высшего образования или в профессиональных образовательных организациях на территории Нижнего Новгорода.

Кандидатами могут стать, к примеру, студенты, внёсшие свой вклад в развитие молодёжного общественного движения, призёры или победители конкурсов молодёжных общественных объединений всех уровней, от городских до международных, а также победители или призёры творческих конкурсов, фестивалей и выставок – аналогично всех уровней. В этот перечень входят и другие заслуги – в спорте в том числе.

Более того, известно, что размер стипендии имени К.Минина и Д.Пожарского возрастёт на треть.