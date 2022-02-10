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Общество10 февраля 2022 17:10

Два земельных участка у Щелоковского хутора спасены от застройки

Их включат в перечень парковых зон
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Два земельных участка на границе с лесопарком Щелоковский хутор в Нижнем Новгороде удалось спасти от застройки жилыми домами. Их исключат из перечня земель, отведённых под строительство. Об этом сообщили в Домостройрф.ру со ссылкой на мэрию города.

Кадастровые номера этих участков: 52:18:0070275:19 и 52:18:0070275:20. Площадь первого составляет 7,5 гектара, а второго – полтора гектара. В настоящий момент территории имеют разрешение на "комплексное освоение в целях жилищного строительства и строительства объектов инженерной инфраструктуры". В дальнейшем их включат в перечень парковых зон.