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Общество10 февраля 2022 16:37

Нижегородцы стали оформлять больничные дистанционно ради отдыха

Мелик-Гусейнов лично принимал звонки на линии "122"
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Некоторые нижегородцы ожидаемо решили использовать возможность открыть и закрыть больничный лист дистанционно – то есть без похода ко врачу или сдачи ПЦР-теста – ради отдыха. С просьбами об открытии больничного они звонят на горячую телефонную линию по коронавирусу "122". Об этом рассказал замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram. Он лично принимал звонки вместе с другими операторами вчера, 9 февраля.

Министр упомянул тех, кто звонит ради внеплановых каникул, и сказал:

– По голосу таких всегда слышно. Но тут совесть – лучший контролёр.

Кроме того, Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев не занимать телефонную линию "нецелевыми вопросами". По его словам, звонящих пошутить было немало.

– Очень прошу, не надо нагружать важный канал информации такими вопросами. Мы очень хотим помочь каждому. Помогите нам помогать, – резюмировал министр.