Нижегородские чиновники передали свои служебные авто врачам

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области передали свои служебные автомобили больницам Нижнего Новгорода для помощи медикам. Соответствующе распорядился председатель парламента региона Евгений Люлин, о чём сообщили в пресс-службе ведомства.

– В период стремительного распространения коронавируса медикам необходим дополнительный транспорт для помощи жителям – в том числе тем, у которых диагностирован Covid-19, – отметил руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров. – Мы понимаем, что в области существуют меры поддержки фельдшеров, врачей, но помощь никогда не бывает лишней. Поэтому нами было принято решение активно включиться в эту работу.

За каждым из переданных автомобилей закрепили водителя. Ежедневно они развозят врачей по десяткам адресов, чем разгружают работу медучреждений.

Благодаря дополнительному транспорту врачи могут посещать большее число больных, быстрее оказывать помощь и направлять в больницу тех, кто экстренно в этом нуждается.

Фельдшер неотложки городской поликлиники № 17 Московского района Сергей Трифонов подтвердил, что с новыми машинами и водителями врачам удаётся объехать в течение рабочего дня около 30 адресов, что является хорошим показателем.